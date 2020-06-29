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«Не тоскую за совком, вечными очередями, КГБ и запретом на свободу слова», — Борислав Береза

13:43 29 июня 2020
Борислав Береза

Соцопросы показывают, что многие украинцы жалеют о распаде СССР. Известный политик Борислав Береза на своей странице в Facebook высказал мнение, почему так происходит, и посоветовал тем, кто жил при совке, помнить о хорошем, но не забывать и все плохое, что было тогда.

«14,3% украинцев в возрасте от 18 до 29 лет жалеют о распаде СССР, — пишет Борислав Береза. — Видели они СССР? Нет. Помнят ли хоть что-то о тех временах? Уверен, что нет. Физически не могут. Но они жалеют о распаде. И их 14%. Причина этой тоски по совку в их семьях. Когда мама и папа или бабушка и дедушка постоянно «кормят» тебя историями о том, что «тогда было лучше, чем сейчас», о том, «какую страну просрали», и о том, что «нас все боялись», то незрелые умы, которым лень проверить всю эту информацию и которые не обладают критическим мышлением, примут этот идеализированный образ СССР за абсолютную правду. И мы получаем 14 процентов ностальгирующих за тем, чего они лично не видели и с чем никогда не сталкивались.

Мне 46 лет. Я помню мороженое за 22 копейки. И за 28 копеек. И даже плодово-ягодное за семь копеек. Но я не тоскую за совком. Не тоскую за вечными очередями, за КГБ и запретом на свободу слова, за тоталитарным режимом, за вечным дефицитом всего, за дешевой бумажной колбасой, за морской капустой на полках магазинов, за пропагандой, за осуждением западной музыки и запретом на многие книги, за разрешениями на выезд в турпоездки из совка и за многим другим. Я не тоскую. Абсолютно. И не понимаю тех, кто настойчиво тянет украинцев в трясину совка. Не стоит. В советское время были неплохие моменты, но они были лишь исключением, а не правилом.

Я хочу обратиться к тем, кто жил еще при совке и сегодня тоскует по СССР. Живите настоящим. Живите будущим. Но не живите в прошлом. Помните о хорошем, но не забывайте и все плохое, что было тогда. Подумайте, хотите ли вы своим детям и внукам такого будущего, наполненного запретами на свободу веры, слова и самовыражения, хотите ли вы им жизнь, состоящую из ограничений, очередей и вечного поиска дефицита.

А дефицитом при СССР было практически все. Вы это знаете. Вы скучаете за всем теми минусами, которые я перечислил? Или вы все же ностальгируете за своей молодостью? Молодость не вернуть. Так не калечьте своей тоской своих детей и внуков. Дайте им шанс жить лучше, чем вы. И перестаньте засыпать в их неокрепшие души свою тоску. Но на такое способны лишь те, кто больше хочет счастья своим детям, а не грустить о своем прошлом. Вот и делайте выбор. Если сможете, то в пользу своих потомков", — написал Борислав Береза на своей странице в Facebook.

Интересно, что два года назад 44% опрошенных украинцев назвали Советский Союз диктаторской машиной.

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