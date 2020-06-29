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Мир

Иран выдал ордер на арест Трампа

15:09 29 июня 2020
Трамп

В Иране выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и просят Интерпол помочь с его задержанием — так Тереган отреагировал на ликвидацию американскими военными генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA, в Иране Дональда Трампа и еще более 30 политических и военных представителей США обвиняют в «убийстве и терроризме».

Прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что американского лидера будут преследовать и после завершения его президентского срока, и что власти Ирана требуют от Интерпола присвоить гражданам США из списка «красный статус».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после ликвидации Сулеймани Трамп заявлял, что иранский генерал убил или серьезно ранил тысячи американцев, и что его «нужно было убрать много лет назад».

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