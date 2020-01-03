Мир

Сулеймани атаковали с беспилотника: стали известны подробности убийства иранского генерала и его окружения

Авиаудар по территории аэропорта в Багаде, во время которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, был произведен с американского ударного беспилотника.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой Al Ghadeer, вместе с генералом погибли семь человек из его близкого окружения. Удар был нанесен после того, как самолет Сулеймани прилетел в Багдад из Дамаска.

Среди погибших — Абу Махди аль-Мухандис, заместитель главы «Хашд Шааби» («Народные мобилизационные силы»), который встречал Сулеймани в аэропорту; Самер Абделла, шурин убитого в 2008 году одного из основателей «Хизбаллы» Имада Мугния; зять Касема Сулеймани; Мухаммад Реда аль-Джабари, начальник протокола «Хашд Шааби» в аэропорту; Хасан Абдель Хади, Мухаммад аш-Шибани и Хейдар Али — члены «Хашд Шааби».

По некоторым данным, утечка информации о прибытии Сулеймани произошла со стороны иракцев. Удар по колонне автомобилей был нанесен, когда машины отъехали от терминала и приблизились к внешнему КПП.

Похороны Касема Сулеймани назначены на утро субботы, 4 января.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посольство США рекомендовало американцам покинуть Ирак, а в Америке заговорили об опасности новой большой войны на Ближнем Востоке.

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