- 19:17 Сухо и холодно: известные синоптики дали прогноз погоды на Рождество
- 19:05 Ликвидация Сулеймани: в ООН призвали стороны к "максимальной сдержанности"
- 18:49 Сулеймани нужно было убрать много лет назад, — Трамп
- 18:20 В Днепре на свалке обнаружили тело новорожденного
- 17:50 Дело Шеремета: двое из троих подозреваемых отказались от следственного эксперимента
- 17:45 Родные героев Небесной сотни требуют уволить новоиспеченного главного расследователя "дел Майдана"
- 17:25 День ангела Анастасии: душевные поздравления и открытки
- 17:22 Скандально известному актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину
- 17:19 Трагическое тройное ДТП в Киеве: погиб молодой водитель
- 17:09 Facebook забанил Супрун из-за Бандеры
- 16:45 Любимым блюдом принцессы Дианы был украинский борщ
- 16:35 В Украине от ботулизма умер мужчина
Сулеймани нужно было убрать много лет назад, — Трамп
Президент США Дональд Трамп отреагировал на уничтожение американцами иранского генерала Кассима Сулеймани в результате спецоперации, проведенной в Багдаде. Об этом сообщает УНИАН.
«Генерал Кассим Сулеймани убил или серьезно ранил тысячи американцев в течение длительного периода. И он готовился убить еще больше. Но попался! Он напрямую или косвенно ответственный за смерть миллионов людей включительно с большим количеством демонстрантов, которые недавно погибли в самом Иране», — заявил Трамп. По его словам, Сулеймани ненавидели и боялись также в самом Иране.
«Его нужно было убрать много лет назад!» — подвел итог Трамп.
Президент высказался и по поводу реакции Ирака на уничтожение иранского генерала в аэропорту Багдада, назвав ее «неблагодарным поведением». Трамп отметил, что США выделяли Ираку «миллиарды долларов ежегодно».
Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное высказывание по поводу Ирана.
Фото: wsj.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.