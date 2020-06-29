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Во Львове создали мурал в честь погибшего на Донбассе оперного певца Василя Слипака (видео)
Во Львове появился яркий мурал в честь погибшего на Донбассе известного оперного певца Василия Слипака (позывной «Миф»). Солист Парижской оперы приехал на фронт как волонтер в мае 2015 года и остался воевать в рядах ДУК «Правый сектор». 29 июня 2016 года Слипак погиб во время атаки боевиков в районе Дебальцево.
Как сообщает «4 студия», открывали мурал под выступление львовской хоровой капеллы «Дударик». Именно в этом коллективе впервые раскрылся талант юного Василия Слипака.
Мурал, посвященный Слипаку, запечатлел певца на сцене театра «Опера Бастилия» и в период участия в боевых действиях. Надпись на картине — «Розплинуся в тобі і вічно житиму» — это строка из «Молитвы украинского националиста». Побратимы вспоминали, что это были последние слова смертельно раненного «Мифа».
Напомним, Василь Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Талантливого певца приняли во Львовскую консерваторию, но уже в 1996 году ему предложила контракт парижская «Опера Бастилия». Слипак переехал во Францию и жил там до 2015 года. В 2015-м певец отказался от контрактов в Париже и отправился добровольцем на фронт. Погиб 29 июня 2016 года.
Боевик, которого считают виновным в убийстве Слипака, был ликвидирован 9 декабря 2018 года.31
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