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25 футболистов известного клуба заразились коронавирусом (фото)
В расположении казахстанского клуба «Кайсар» из города Кызылорда диагностировано массовое заражение коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды болгарин Стойчо Младенов.
«Десять игроков „Кайсара“ сдали положительные анализы на коронавирус, а если считать и футболистов молодежной команды, „Байконура“, то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус. Будет ли „Кайсар“ играть? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждем решения», — передает слова специалиста сайт Sports.kz.
Отметим, что по итогам чемпионата Казахстана-2019, который проводится по системе «весна-осень», «Кайсар» занял шестое место. В новом сезоне команда успела провести лишь один матч, в середине марта на выезде обыграв «Окжетпес» — 1:0. В рамках 3-го тура «Кайсар» должен был 1 июля принять в Кызылорде «Тараз».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на турнире, организованном Новаком Джоковичем, теннисисты массово подхватили коронавирус.
Фото ФК «Кайсар»77
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!