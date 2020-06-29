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На Днепропетровщине во время разборки возле магазина застрелили парня: момент попал на видео (18+)

16:57 29 июня 2020
новомосковск

В городе Новомосковске уличный конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Младший участник «разборок» был смертельно ранен и умер в больнице, старший — задержан и находится под следствием. Роковой выстрел был сделан из переделанного пистолета «Сталкер». Такое кустарное оружие часто находят у представителей криминальных кругов.

Как сообщила полиция Новомосковска, конфликт возник вечером 28 июня возле местного магазина. У старшего из мужчин оказался при себе стартовый пистолет, переделанный под травматический. Несколько выстрелов из такого самодельного «травмата» привели к смерти 24-летнего жителя Новомосковска.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. Стрелок задержан и будет отвечать по статьям о хулиганстве с оружием и об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть.

В группе «Типичный Новомосковск» в Facebook рассказали о сути конфликта между мужчинами. Утверждают, что обладатель «травмата» стрелял в сторону прохожих, молодой житель Новомосковска вмешался и сам попал под смертельный выстрел.

Видео 18+

Напомним, похожими переделанными пистолетами «Сталкер» пользовались банда автоугонщиков в Одессе и налетчики на ювелирные салоны в Виннице.

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