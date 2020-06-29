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На пляже в Кирилловке полиция обезвредила мужчину с боевой гранатой (видео)
В курортной Кирилловке, собравшей на выходных тысячи отдыхающих, произошло ЧП. На пляже в районе базы отдыха «Хортица» задержали мужчину с гранатой. Боеприпас оказался боевым.
Как сообщает РИА Мелитополь, задержанию предшествовала погоня за нарушителем. Он пытался скрыться от полицейских на своем «Хюндай». В районе пляжа автомобиль удалось остановить. Мужчину, несмотря на жесткое сопротивление, задержали.
После прибытия взрывотехников машину обыскали и в коробке из-под обуви обнаружили боеприпас.
Напомним, Кирилловку и другие курорты на Азовском море Минздрав рекомендовал в качестве места отдыха нынешним летом. С начала июня здесь работают и базы отдыха, и пансионаты.113
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