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Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против России. Ограничения останутся в силе до 31 января 2021 года. Санкции против российских компаний были введены в 2014 году и с тех пор каждые полгода продлеваются.
Как сообщает Совет ЕС, под санкциями останутся российский финансово-банковский, оборонный секторы и энергетика, в том числе разведка и добыча нефти. Также санкции затрагивают производителей военной техники и товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.
Санкции подразумевают, что российские компании из «черного списка» не могут рассчитывать на инвестиции и другие формы привлечения капитала из Европы. Запрещена финансовая помощь российским юрлицам, прямой и косвенный ввоз их товаров в Европу, экспорт товаров и технологий для таких компаний.
Введенные Евросоюзом санкции против РФ привязаны к Минским соглашениям и продлеваются, когда по итогам регулярных проверок не зафиксировано прогресса в выполнении договоренностей Россией.
Напомним, «крымские» санкции против России Европа продлила до лета 2021 года. Эти ограничения касаются юридических лиц из Крыма, крымских портов, транспортных компаний. В Германии заявили, что могут ввести против России свои отдельные санкции, в дополнение к общеевропейским.65
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