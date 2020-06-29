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Мир

Путин объявил призыв военных запаса: что бы это значило

19:51 29 июня 2020
армия рф

В России неожиданно был объявлен призыв резервистов на военные сборы. Юрист, ранее предупреждавший об агрессивных планах Путина, обратил внимание на странности в указе российского президента. В то же время есть версия, что у хозяина Кремля на резервистов свои планы, и указ никак не связан с общим повышением боеготовности.

указ

Юрист Борис Бабин в Facebook высказал мнение, что указ Путина — это скрытая массовая мобилизация в Вооруженные силы РФ. Подобные указы выходили ежегодно, но впервые за много лет в документе нет срока окончания призывной кампании.

«Впервые за многие годы указ не устанавливает никаких сроков продолжительности призыва. Фактически лица из запаса призываются властями РФ до особого распоряжения. Таким образом указ можно считать скрытой формой массовой мобилизации в ВС РФ запаса, на неопределенный срок и в неизвестном пока объеме», — заявил Бабин.

В свою очередь, эксперт Николай Белесков не настроен рассматривать мотивы автора указа как исключительно военные. «Скажу коротко: не для того в РФ прошла военная реформа, которая все существующие бригады и дивизии превратила в соединения постоянной боевой готовности, чтобы потом в случае чего сильно рассчитывать на тех, кто в запасе», — подчеркнул он.

Напомним, ранее эксперты предупредили, что в Кремле вряд ли отказалась от планов создать южный коридор к Молдове и к Крыму. Для реализации агрессивных планов могут быть использованы учения «Кавказ-2020». В то же время бывший глава Службы внешней разведки Украины считает малореальной полноценную военную операцию России против Украины в нынешних условиях.

Фото mil.ru

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