Мир

Наверняка многие помнят историю о том, как в Великобритании ветеран Второй мировой войны Томас Мур в апреле совершил 100 пеших прогулок по своему саду, опираясь на ходунки. Он поставил себе цель сделать это к своему 100-летнему юбилею и тем самым привлечь внимание соотечественников к самоотверженной работе медиков во время пандемии COVID-19. Капитан Том, как его назвали британские СМИ, надеялся собрать для Национальной системы здравоохранения (NHS) хотя бы тысячу фунтов, но результат превзошел все ожидания. В итоге на специальный счет, открытый семьей Мура к 30 апреля — день его юбилея — было переведено в общей сложности 31 миллион фунтов или 39 миллионов долларов!

День рождения Томаса превратилось в национальный праздник. Ветерана поздравила королева Елизавета II и наградила его орденом. Казалось, это было прекрасное завершение истории капитана Тома. Но никто тогда не догадывался, что Мур совершил еще один замечательный поступок — своим примером он вдохновил пятилетнего мальчика с ампутированными ногами!

Тони Хаджелл живет в деревне Кингс-Хилл в графстве Кент к юго-востоку от Лондона. О нем заботятся приемные родители. Биологические отец и мать сделали мальчика инвалидом. Тони был всего 41 день от роду, когда они так над ним поиздевались, что ребенок лишился ног.

Мальчику спасли жизнь врачи детской больницы «Эвелина» в Лондоне. Не так давно они сделали для Тони новые протезы, но ребенок боялся на них ходить, к тому же ему было больно.

И вдруг он увидел по телевизору Капитана Тома. «Тони воскликнул: «Смотрите, он такой же как я! И он ходит! Если Капитан Том может ходить, я тоже смогу!» — вспоминает приемная мать мальчика Паола Хаджелл.

Капитан Том

Тони взял обязательство пройти на своих протезах 10 километров. Он также попросил родителей открыть счет и начать собирать деньги для «Эвелины», чтобы отблагодарить врачей, которые спасли его. Мальчик мечтал о том, чтобы передать больнице 500 фунтов.

Тони Хаджелл преодолел 10 км на несколько дней раньше установленного им самим срока. А знаете, сколько денег перечислили мальчугану британцы? Не поверите — 1,2 миллиона фунтов! Пожертвования делали как простые люди, так и знаменитости, например, известный футболист Фрэнк Лэмпард.

Поддержали мальчика также принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, бывший премьер-министр Британии Дэвид Камерон и многие другие известные люди.

Но больше всего, рассказывает Паола, Тони обрадовался поздравлению и видео, которые ему прислал Томас Мур со своей дочерью и внуками. «Наш сын на вершине счастья! Капитан Том похвалил его», — говорит миссис Хаджелл.

Поблагодарил Тони и хирург-ортопед Михаил Коккинакис из «Эвелины», тот самый врач, который оперировал мальчика, а потом подбирал ему протезы. «Твои самодисциплина и позитивный настрой являются примером для всех нас, Тони. Посмотри, чего ты добился и как много денег собрал для нашей больницы! Продолжай идти! Никогда не останавливайся!» — сказал Коккинакис.

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