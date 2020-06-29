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Украина

Третьякова снова оскандалилась из-за "детей низкого качества"

20:19 29 июня 2020
третьякова

Депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова снова в центре обсуждения из-за своих публичных выступлений. Нардепа попросили прокомментировать ставшую скандальной фразу о «детях низкого качества». Пресс-секретарь Третьяковой грубо оборвала попытку задать вопрос. Сама же депутат заявила, что уже все объяснила, и этого должно быть достаточно.

Видео, как проходила беседа Третьяковой с журналистами, опубликовано на Youtube-канале Hot News.

Напомним, представители Федерации профсоюзов Украины предложили уволить Третьякову с должности председателя комитета соцполитики. Но во фракции «Слуга народа» это предложение не поддержали, «чтобы не помогать оппонентам» Третьяковой.

Ранее Третьякова предупредила украинцев о проблемах с пенсиями: к 2030 году только у 40% пенсионеров будет достаточный стаж для получения нормальных, а не минимальных выплат.

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