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Третьякова снова оскандалилась из-за "детей низкого качества"
Депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова снова в центре обсуждения из-за своих публичных выступлений. Нардепа попросили прокомментировать ставшую скандальной фразу о «детях низкого качества». Пресс-секретарь Третьяковой грубо оборвала попытку задать вопрос. Сама же депутат заявила, что уже все объяснила, и этого должно быть достаточно.
Видео, как проходила беседа Третьяковой с журналистами, опубликовано на Youtube-канале Hot News.
Напомним, представители Федерации профсоюзов Украины предложили уволить Третьякову с должности председателя комитета соцполитики. Но во фракции «Слуга народа» это предложение не поддержали, «чтобы не помогать оппонентам» Третьяковой.
Ранее Третьякова предупредила украинцев о проблемах с пенсиями: к 2030 году только у 40% пенсионеров будет достаточный стаж для получения нормальных, а не минимальных выплат.61
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...