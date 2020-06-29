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Общество и люди

"Логика не сработала": в сети смеются над дорожным ремонтом во Львове (фото)

21:07 29 июня 2020
дорожка

Властям Львова не удастся порадовать жителей города качественной велодорожкой на реконструированной улице Хуторовка. Уже на завершающем этапе работ стало понятно, чем чревато привлекать сразу две бригады и не давать им четких инструкций.

Фото с улицы Хуторовка опубликовано во львовской группе Varta 1 в Facebook. Теперь тротуар и велодорожка выглядят так.

дорожка

Замдиректора департамента ЖКХ Львовского горсовета Андрей Билый в своем влоге рассказал, что общался с проектантом дороги. Тот объяснил, что часть велодорожки была построена еще до реконструкции улицы. Почему в этом случае нельзя было обойтись без странного «перекрестка», осталось непонятным.


В сети шутят, что теперь на пересечении двух дорог нужно либо строить двухуровневую развязку, либо ставить светофор, либо готовить место для регулировщика.

Напомним, будущая львовская велодорожка — не самая страшная из тех, что приходилось наблюдать велосипедистам. Так, в Северодонецке велолюбителям предложили ездить по абсолютно разбитому тротуару. А в Виннице велоразметку нанесли поверх дорожных ям.

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