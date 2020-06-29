Общество и люди

"Логика не сработала": в сети смеются над дорожным ремонтом во Львове (фото)

Властям Львова не удастся порадовать жителей города качественной велодорожкой на реконструированной улице Хуторовка. Уже на завершающем этапе работ стало понятно, чем чревато привлекать сразу две бригады и не давать им четких инструкций.

Фото с улицы Хуторовка опубликовано во львовской группе Varta 1 в Facebook. Теперь тротуар и велодорожка выглядят так.

Замдиректора департамента ЖКХ Львовского горсовета Андрей Билый в своем влоге рассказал, что общался с проектантом дороги. Тот объяснил, что часть велодорожки была построена еще до реконструкции улицы. Почему в этом случае нельзя было обойтись без странного «перекрестка», осталось непонятным.

В сети шутят, что теперь на пересечении двух дорог нужно либо строить двухуровневую развязку, либо ставить светофор, либо готовить место для регулировщика.

Напомним, будущая львовская велодорожка — не самая страшная из тех, что приходилось наблюдать велосипедистам. Так, в Северодонецке велолюбителям предложили ездить по абсолютно разбитому тротуару. А в Виннице велоразметку нанесли поверх дорожных ям.

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