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Политика

Третьякова заподозрила родственников пропавших на Донбассе в обмане и хочет забрать у них льготы

22:45 29 июня 2020
третьякова

Скандальная фраза народного депутата Галины Третьяковой о детях заставила обратить внимание и на другие публичные выступления депутата. Так, в одной из онлайн-конференций нардепа прозвучало предложение убрать часть льгот из Трудового кодекса. В злоупотреблениях депутат заподозрила родственников людей, пропавших без вести на Донбассе.

Видеофрагмент из выступления Третьяковой был опубликован в ветеранской группе в Facebook.

«У нас есть пропавшие без вести (на Донбассе), и мы точно знаем, что юноша или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения. Соответственно и родители, и родственники знают, что люди погибли, но не хотят констатировать смерть… Потому что они за это получают деньги и большие — до 20−30 тысяч гривен в месяц за пропавшего человека», — заявила Третьякова.

Напомним, ранее депутаты от «Слуги народа» решили не применять санкций к своей коллеге, несмотря на требование профсоюзов. «Слуги» решили, что преследование Третьяковой сыграет на руку ее оппонентам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Третьякова заподозрила родственников пропавших на Донбассе в обмане и хочет забрать у них льготы

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