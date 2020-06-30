Мир

В Бангладеш столкнулись лодка и паром, погибли более 30 людей

В Бангладеш, где в прошлом году случилась смертельная авария на железной дороге, произошло новое ЧП, теперь уже на воде: столкнулись судно и паром.

В результате инцидента на реке Буриганга погибли по меньшей мере 32 человека, а судьба десятков остается неизвестной, пишет сайт ТСН со ссылкой на The Daily Observer.

«Инцидент произошел утром 29 июня. Паром протаранила лодка, на которой находилось более 100 пассажиров. Доплыть до берега удалось не всем», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в утренний час пик.

По словам свидетелей, немало пассажиров оказались в ловушке, так как не могли выбраться из кабин парома. При этом в полиции подозревают, что он был переполнен.

Отмечается, что перевозчики часто пренебрегают правилами безопасности, на борт берут значительно больше пассажиров, чем он способен выдержать. Кроме того, довольно часто сами паромы в плохом техническом состоянии.

Причины столкновения и другие подробности происшествия устанавливаются, но полиция подозревает, что паром был переполнен.

Среди жертв трое детей и восемь женщин. Спасатели продолжают поиск тел, предполагается, что жертв может быть больше.

По данным СМИ, на место катастрофы пришли десятки родственников погибших и пострадавших, а также добровольцы, которые хотели помочь спасателям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году на севере Ирака в туристическом комплексе близ города Мосул перевернулся и затонул пассажирский паром, при этом погибли по меньшей мере 80 человек. Всего на борту было более 170 пассажиров, в том числе много детей, которые вместе с родителями праздновали Навруз — приход весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

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