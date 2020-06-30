Угрожали расстрелом: в Киеве наказали патрульных, издевавшихся над фронтовыми волонтерами

Происшествия

Патрульных полицейских, угрожавших расстрелом фронтовым волонтерам, уволили с работы. За полтора месяца с момента инцидента состоялось служебное расследование. Приняты строгие санкции к двоим патрульным. По третьему полицейскому проверка продолжается.

Как рассказала в Facebook волонтер Диана Макарова, которая является пострадавшей стороной в скандале, в инциденте на Житомирской трассе участвовали трое полицейских. Согласно ответу патрульной полиции, уволены лишь двое из оскандалившихся правоохранителей — капитан и старший лейтенант. По еще одному офицеру, старшему участковому Святошинского райотдела расследование инициировано, но не закончено.

«Департамент патрульной полиции разобрался со случаем полицейского произвола… Перед нами извинились столько раз, сколько это было возможно. Но должна настоять: чтобы не приходилось в дальнейшем так извиняться, возможно, стоит более качественно отбирать личный состав для службы в патруле», — заявила Макарова.

Напомним, волонтеры столкнулись с полицейским произволом 16 мая. Машину остановили для проверки и придрались к тому, что в авто находились четверо человек без масок, а также перевозилась собака. Волонтер рассказывала, что один из полицейских угрожал применить табельное оружие и застрелить находящихся в авто.

До инцидента с Дианой Макаровой преследованиям подверглись еще несколько волонтеров, активно помогавших фронту. В апреле состоялся обыск у Марии Бурдун, а в мае к Галине Однорог пришел участковый для получения объяснений по поводу волонтерского поста в соцсетях.

Фото diana.makarova.37/Facebook

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