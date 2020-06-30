- 07:56 Умер знаменитый чемпион мира по боксу: он завершил карьеру в 26 лет по просьбе матери
- 07:55 Угрожали расстрелом: в Киеве наказали патрульных, издевавшихся над фронтовыми волонтерами
- 07:20 Дожди и грозы не хотят уходить из Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:44 Тест неожиданно оказался положительным: секретарь горсовета в Киевской области заболел COVID-19
- 05:56 Не прошло и полгода: ВОЗ направит экспертов в Китай для поиска источника COVID-19
- 05:25 Легендарный "Цирк дю Солей" придумал хитрый ход, чтобы избежать банкротства из-за пандемии
- 04:55 Не стали пожимать руки: Меркель и Макрон показали новое дипломатическое приветствие
- 04:30 "Нет разрешений": боевики под надуманными предлогами блокируют работу миссии ОБСЕ на Донбассе
- 03:42 Антитела убивают "зловещие щупальца": ученые назвали животное, которое поможет победить коронавирус
- 03:19 "Суд" оккупантов в Крыму отклонил апелляции двоих фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»
- 02:25 В Бангладеш столкнулись лодка и паром, погибли более 30 людей
- 01:55 В Днепре музыкальный руководитель насиловал 12-летнюю девочку и выкладывал видео своих "подвигов" в сети
Угрожали расстрелом: в Киеве наказали патрульных, издевавшихся над фронтовыми волонтерами
Патрульных полицейских, угрожавших расстрелом фронтовым волонтерам, уволили с работы. За полтора месяца с момента инцидента состоялось служебное расследование. Приняты строгие санкции к двоим патрульным. По третьему полицейскому проверка продолжается.
Как рассказала в Facebook волонтер Диана Макарова, которая является пострадавшей стороной в скандале, в инциденте на Житомирской трассе участвовали трое полицейских. Согласно ответу патрульной полиции, уволены лишь двое из оскандалившихся правоохранителей — капитан и старший лейтенант. По еще одному офицеру, старшему участковому Святошинского райотдела расследование инициировано, но не закончено.
«Департамент патрульной полиции разобрался со случаем полицейского произвола… Перед нами извинились столько раз, сколько это было возможно. Но должна настоять: чтобы не приходилось в дальнейшем так извиняться, возможно, стоит более качественно отбирать личный состав для службы в патруле», — заявила Макарова.
Напомним, волонтеры столкнулись с полицейским произволом 16 мая. Машину остановили для проверки и придрались к тому, что в авто находились четверо человек без масок, а также перевозилась собака. Волонтер рассказывала, что один из полицейских угрожал применить табельное оружие и застрелить находящихся в авто.
До инцидента с Дианой Макаровой преследованиям подверглись еще несколько волонтеров, активно помогавших фронту. В апреле состоялся обыск у Марии Бурдун, а в мае к Галине Однорог пришел участковый для получения объяснений по поводу волонтерского поста в соцсетях.
Фото diana.makarova.37/Facebook134
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...