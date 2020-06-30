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Происшествия

На Черкасщине сын пациента напал на бригаду скорой помощи (фото)

8:20 30 июня 2020
скорая

В Черкасской области совершенно очередное нападение на бригаду скорой помощи. Молодой мужчина решил, что фельдшеры слишком долго ехали на вызов, а потому нужно им разбить окно в медавтомобиле. В отличие от подобных случаев в других городах, дело ограничилось разбитой техникой, тем не менее медбригада намерена добиться справедливого наказания для хулигана.

О случившемся 28 июня в селе Босовка Лисянского района рассказали представители областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. В тот день житель села упал и поранил руку, Сын пострадавшего мужчины вызвал «скорую». Медиков заявитель встретил без восторга — мужчине показалось, что бригада задержалась в пути. Молодой житель села сначала преградил дорогу медавтомобилю, а потом стал крушить окна в салоне.

окно

окно

«Молодой человек находился в неадекватном состоянии да еще и с явными признаками алкогольного опьянения… Работники полиции составили протокол, но к их приезду молодого мужчины уже не было дома… Просим установить личность мужчины, совершившего нападение на бригаду, и привлечь его к ответственности», — говорится в заявлении центра экстренной медпомощи.

Напомним, случаи, подобные инциденту в Черкасской области, фиксировались и в других городах. Так, в Киеве молодые хулиганы избили водителя «скорой» и повредили медавтомобиль. В Днепре на медиков напали, чтобы украсть лекарства и медтехнику.

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