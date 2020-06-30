Происшествия

В Польше задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах за убийства

В Польше пограничники задержали украинца, которого более десяти лет разыскивал Интерпол по подозрению в убийствах и хищениях на территории Украины. Кстати, это не первый такой случай — в частности, похожее задержание произошло осенью 2019 года.

Как сообщает «Польское радио», 50-летнего украинца, разыскиваемого в 190 странах мира, задержали сотрудники отдела пограничной службы в пешеходном пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Пресс-секретарь Бескидского отдела польской погранслужбы майор Эльжбета Пикор отметила, что «красная карточка» означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран о том, что разыскиваемый — опасный преступник, которого следует арестовать и экстрадировать.

Украинца задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

Отмечается, что с начала 2020 года на подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62-их разыскиваемых по «красной карточкой» Интерпола.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае 2020 года польские пограничники задержали 33 украинцев, которые на четырех автобуса пытались пересечь чешскую границу. Граждане Украины въехали на польскую территорию легально, однако таким образом они пытались избежать двухнедельного карантина в Польше в связи с пандемией коронавируса.

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