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Польские пограничники задержали украинца, которого 14 лет разыскивал «Интерпол»

В Польше в пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол.

Об этом пишет «Польское радио» со ссылкой на пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбету Пикор.

По ее словам, во время паспортного контроля польские пограничники выяснили, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира по так называемому «красному сообщению» Интерпола.

«Красное уведомление» означает высокий уровень международного розыска и служит показателем для служб всех стран, что разыскиваемый является опасным преступником.

В данном случае, задержанный подозревается в совершении убийства в Украине.

Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Информационный ресурс напоминает, что с начала года в подкарпатских пунктах пересечения государственной границы польские пограничники уже задержали более 200 человек, данные о которых находились в национальных или международных базах розыска.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре разыгралась трагедия, связанная с личными отношениями поляка и украинки. Так, в Германии полицейские застрелили гражданина Польши, который до этого убил 26-летнюю украинку в городе Гожув Великопольский. Причиной убийства стала неразделенная любовь — девушка отказалась встречаться с парнем.

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