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Из Польши выдворят 33 украинских заробитчан: что произошло
В Польше задержали 33 украинцев, которые пытались пересечь чешскую границу. Напомним, с 22 мая Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам.
Инцидент с пересечением польско-чешской границы произошел около села Воля Соколовская в Нижнесилезском воеводстве, сообщает Пограничная служба Польши.
Украинские граждане ехали на четырех автобусах в обход пограничного пункта пропуска (на территорию Польши они въехали несколько дней назад легально). Таким образом они пытались избежать двухнедельного карантина в Польше.
Всем задержанным украинцам запретили въезд в государства Шенгенской зоны и отменили их действующие польские рабочие визы.
Кроме того, задержанные украинцы вынуждены будут заплатить штраф и немедленно покинуть территорию Польши.
Напомним, Польша с конца апреля начала выдавать визы украинским трудовым мигрантам. Варшава также открыла границы для украинских студентов.251
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