В пострадавшей от наводнения Черновицкой области зафиксировали землетрясение

Происшествия

Черновицкая область, пострадавшая от сильных ливней и последовавшего за ними паводка, пережила еще и землетрясение. 29 июня в 11.41 были зафиксированы подземные толчки в районе города Новоднестровска Сокирянского района.

Как сообщил главный центр спецконтроля, приборы зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился на глубине 5 километров. Согласно расчетам, колебания были не настолько интенсивными, чтобы их могли почувствовать жители региона. Каких-либо разрушений, вызванных землетрясением, в области не обнаружено.

Напомним, в текущем месяце в Украине зафиксировано несколько подземных толчков низкой интенсивности. 1 июня было зарегистрировано слабое землетрясение в Ивано-Франковской области, а 25 июня — два эпизода подземных толков на Закарпатье.

Фото novodnestrovsk.do.am

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