26.56 / 26.78 29.61 / 30.05
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В пострадавшей от наводнения Черновицкой области зафиксировали землетрясение

9:45 30 июня 2020
новоднестровск

Черновицкая область, пострадавшая от сильных ливней и последовавшего за ними паводка, пережила еще и землетрясение. 29 июня в 11.41 были зафиксированы подземные толчки в районе города Новоднестровска Сокирянского района.

Как сообщил главный центр спецконтроля, приборы зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился на глубине 5 километров. Согласно расчетам, колебания были не настолько интенсивными, чтобы их могли почувствовать жители региона. Каких-либо разрушений, вызванных землетрясением, в области не обнаружено.

Напомним, в текущем месяце в Украине зафиксировано несколько подземных толчков низкой интенсивности. 1 июня было зарегистрировано слабое землетрясение в Ивано-Франковской области, а 25 июня — два эпизода подземных толков на Закарпатье.

Фото novodnestrovsk.do.am

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус

В Минздраве заявили о резком росте числа госпитализированных с коронавирусом и пневмонией

Автомобили

Что делать, если вам прислали штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали

Наручники

В Польше задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах за убийства

Вандализм в Саках

Россиянка пыталась молотком разбить памятный знак в Крыму: детали и фото происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер