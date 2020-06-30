Чемпиона Европы по футболу пырнули ножом и ограбили (фото)

Спорт

Чемпион Европы среди юношей (U17) в составе сборной Англии, одноклубник Уэйна Руни по «Дерби Каунти» 27-летний защитник Андре Уиздом стал жертвой нападения в Ливерпуле, сообщает thesun.co.uk.

Спустя несколько часов после победного матча с «Редингом» игрок прибыл в один из районов Ливерпуля, чтобы забрать родственника. Как только Андре вышел из машины, неизвестный несколько раз ударил его ножом, ограбил и скрылся с места преступления. Уиздома доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии. Полиция ведет расследование.

Отметим, что 27-летний Уиздом в 2008—2012 годах играл за молодежный состав «Ливерпуля», после чего до 2017-го числился футболистом первого состава, сыграв за «основу» мерсисайдского клуба 14 поединков (в частности, он забивал в Лиге Европы в ворота «Янг Бойз»). Также защитник выступал за «Вест Бромвич Альбион», «Норвич» и австрийский «Зальцбург». В 2010 году Уиздом забил гол в финале юношеского чемпионата Европы Англия — Испания (2:1).

В составе «Дерби Каунти» футболист провел более 100 матчей

Кстати, в свое время Уиздом встречался с самой популярной в Британии моделью в категории plus-size Искрой Лоуренс (при росте 175 см девушка весила 87 кг и носила 50-й размер одежды).

Андре и Искра

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Фото Bestimage, РА, Rex Features

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