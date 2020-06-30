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Бывшее авто Бекхэма продают за полмиллиона евро: таких машин в мире всего 78 (фото)
В Британии выставлен на продажу автомобиль Aston Martin Volante V8, который раньше принадлежал звезде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму.
Знаменитый футболист был владельцем машины на протяжении 15 лет и даже перевез ее в Испанию после перехода в мадридский «Реал». Стоимость раритета на сайте британского отделения сервиса AutoTrader составляет 445 тысяч фунтов стерлингов (485 тысяч евро), сообщает thesun.co.uk.
Автомобиль мощностью 432 лошадиные силы, не принадлежащий Дэвиду Бекхэму с 2018 года (хотя в комплекте идет оригинальный номер DB1001), оснащен механической пятиступенчатой коробкой передач. Этот специальный V8, которых было выпущено всего 78 штук, способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 5,2 секунды. Максимальная скорость авто — 270 км/ч.
Красный Aston Martin с кожаным салоном принадлежал семье Бекхэм 15 лет
Машина, пробег которой составляет всего 61 тысячу километров, находится в отличном состоянии и в феврале 2020-го демонстрировалась на автомобильном шоу в Лондоне.
Кстати, ходят слухи, что Дэвид Бекхэм владеет коллекцией старинных роскошных автомобилей стоимостью 3 млн долларов. В его гараже есть и Bentley, и Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, и Chevrolet Camaro, и Cadillac Escalade, и Audi A8, и Lamborghini Gallardo, и Ferrari. Понятное дело, что периодически семья знаменитого футболиста обновляет парк своих машин. При этом выставляемые на продажу роскошные авто раскупаются поклонниками любимого футболиста по баснословным ценам.
Но есть в коллекции одна машина, которую Бекхэм, похоже, никогда не продаст ни за какие деньги. Это Porsche 911 Turbo. В ней папарацци впервые застукали Дэвида с Викторией — его будущей супругой и матерью его четырех детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезда «Реала» Карим Бензема купил роскошный Bugatti Chiron за 2,5 млн евро.
Фото vinfastmedia.com, AutoTrader9
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