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Украина

Трижды пленный: в Донецке снова задержали патриота Григория Синченко

11:42 30 июня 2020
григорий синченко

В оккупированном Донецке снова попал в плен украинский патриот Григорий Синченко. Для 29-летнего Григория — это уже третье пленение. В мае ему удалось бежать из застенков, но теперь патриот снова схвачен оккупантами.

«Григория схватили в понедельник, 29 июня. Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о местонахождении нет… Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки», — рассказала мать Григория Татьяна Гулевская в эфире Радио «Донбас.Реалии».

По словам матери, сын собирался выехать на подконтрольную Украине территорию, но планы сорвались.

В первый раз Синченко попал в плен в 2016 году. Его обвинили в проукраинской позиции. Юношу освободили во время большого обмена 2017 года. В конце 2019-го юноша снова был схвачен по обвинению в подрыве станции мобильной связи. Весной текущего года Синченко смог сбежать. 26-летнюю сестру Синченко допрашивали, поскольку думали, что она сможет что-то рассказать о брате.

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