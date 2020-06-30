Коронавирус убил 39-летнего силача-рекордсмена в Беларуси (фото, видео)

Спорт

В Бресте простились с многократным чемпионом Беларуси по пауэрлифтингу, действующим рекордсменом страны в жиме лежа 39-летним Сергеем Кузнецовым, умершим от коронавируса (ранее Александр Лукашенко хвастался, что в разгар пандемии COVID-19 Беларусь не закрылась на карантин).

Супруга спортсмена рассказала tut.by, что ее мужа госпитализировали 7 июня с воспалением легких. В больнице у него взяли тест на COVID-19. Результат оказался положительным. Состояние Сергея ухудшилось, и 15 июня его отправили на ИВЛ. Официально причиной смерти силача-рекордсмена стала «острая легочно-сердечная недостаточность».

«У него около трех лет назад была очень сильная пневмония. Переболел. А тут… Врачи сделали все возможное и невозможное», — рассказала Ольга Кузнецова.

Сергей Кузнецов был многократным чемпионом Беларуси по пауэрлифтингу

«Хорошего человека должно быть много. И его было много — так много, что хватало на все — и 250 кг пожать, и семью потянуть, и с друзьями присесть. В этом нет каламбура. В пауэрлифтинге (а именно там и жмут, и тянут, и приседают) Сергей был конкурентоспособен во всем — в экипировке и классике, в троеборье и отдельных движениях. Он поднимал так много и так мощно, что к нему прикрепилось звание „Брестский зубр“. И чем сильнее он был, тем неожиданнее был его уход. Из телевизора говорят, что коронавирус — это болезнь стариков, на деле он забрал чемпиона в самом расцвете сил…» — говорится на странице группы «Пауэрлифтинг в Беларуси» в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме.

Фото со страницы Сергея Кузнецова в соцсети

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