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На Прикарпатье пограничники продавали информацию из баз данных представителям криминалитета
Киберспециалисты СБУ, ранее блокировавшие крупную межрегиональную сеть ботоферм под управлением из России, разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию из баз данных криминалитету.
«По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроках их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Свои „услуги“ злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы», — сообщают в Службе безопасности Украины.
Отмечается, что фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361−2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ разоблачила морского офицера, который без разрешения командования ездил в аннексированный Крым, а по возвращении собирал секретные сведения и попытался передать их представителям спецслужб России.178
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Украинского заробитчанина обматерили в польском супермаркете из-за маски: видео скандала попало в сеть
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.