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Происшествия

СБУ разоблачила командира военного корабля, работавшего на ФСБ России

18:24 16 июня 2020
СБУ

Военная контрразведка СБУ выявила морского офицера, который пытался передать секретные сведения представителям спецслужб России. На днях в Харькове обезвредили российского разведчика.

Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал на территорию оккупированного Крыма. Там он стал сотрудничать со спецслужбами РФ и получил российское гражданство.

После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения офицер планировал передать российским кураторам после выезда на постоянное место жительство в Крым. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из ВСУ.

По данному факту открыто уголовное производство. У фигуранта изъяли носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне

Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, у него отменили допуск к государственной тайне.

Напомним, киберспециалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть российских ботоферм, которая охватывала Киев и несколько областей Украины. Ранее в Одессе обнаружили конверт-центр, который выводил огромные средства в РФ.

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