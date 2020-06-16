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В Украине заблокировали работу крупной сети ботоферм с кураторами из России (фото)
Киберспециалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть ботоферм — она охватывала Киев и несколько областей Украины. Ранее в Одессе обнаружили конверт-центр, который выводил огромные средства в РФ.
Как сообщает пресс-служба СБУ, сетью ботоферм руководили из России. Мощности позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов. Организаторы использовали фейковые персональные данные для создания электронных кошельков и учетных записей в социальных сетях. Причем при регистрации применялись также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов, которые невозможно приобрести без содействия спецслужб.
Организаторы ботоферм выполняли заказ на эскалацию конфликта на Донбассе и осуществляли информационные «вбросы».
Правоохранители провели обыски по 12 адресам и изъяли оборудование, а также более 40 тысяч SIM-карт мобильных операторов.
Расследование продолжается.
Напоминаем, в Северодонецке блокировали нелегальный call-центр, работавший на Россию.
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