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Происшествия

В Украине заблокировали работу крупной сети ботоферм с кураторами из России (фото)

15:12 16 июня 2020
Обыск

Киберспециалисты СБУ блокировали межрегиональную сеть ботоферм — она охватывала Киев и несколько областей Украины. Ранее в Одессе обнаружили конверт-центр, который выводил огромные средства в РФ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сетью ботоферм руководили из России. Мощности позволяли генерировать фейки от более 10 тысяч ботов. Организаторы использовали фейковые персональные данные для создания электронных кошельков и учетных записей в социальных сетях. Причем при регистрации применялись также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов, которые невозможно приобрести без содействия спецслужб.

Организаторы ботоферм выполняли заказ на эскалацию конфликта на Донбассе и осуществляли информационные «вбросы».

Правоохранители провели обыски по 12 адресам и изъяли оборудование, а также более 40 тысяч SIM-карт мобильных операторов.

Расследование продолжается.

Напоминаем, в Северодонецке блокировали нелегальный call-центр, работавший на Россию.

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