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Исторически сложилось, что в нашей стране многие социальные выплаты напрямую зависят от такого показателя, как прожиточный минимум. В последние годы много говорят о его необъективности, тем не менее пока другого механизма расчета пенсий, субсидий, алиментов и прочих выплат законодательством не предусмотрено. А вот регулярный пересмотр этого показателя в зависимости от меняющейся экономической ситуации в стране предусмотрен. И с 1 июля 2020 года прожиточный минимум повысился. Как это отразится на размере социальных выплат? Попробуем разобраться.

Минимальные алименты вырастут на 40 гривен, если ребенку меньше 6 лет, и на 50 гривен, если он старше

Напомним, что прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины «О прожиточном минимуме» № 966-XIV от 15.07.1999 года. Для разных категорий граждан установлен свой прожиточный минимум. Есть общий показатель, для детей до 6 лет, для детей от 6 до 18 лет, для трудоспособных лиц и людей, утративших трудоспособность.

С 1 июля в очередной раз пересчитали главный социальный стандарт — прожиточный минимум (ПМ). В частности, общий показатель увеличится с 2027 до 2118 гривен (на 91 гривню), прожиточный минимум для детей до 6 лет вырастет с 1779 до 1859 гривен (на 80 гривен), для детей от 6 до 18 лет — с 2218 до 2318 гривен (на 100 гривен), для трудоспособных лиц — с 2102 до 2197 гривен (на 95 гривен), а для людей, утративших трудоспособность, — с 1638 до 1712 гривен (на 74 гривни).

Что касается пенсий, то все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать выплаты в размере от одного до десяти прожиточных минимумов. До 1 июля это было 1638 до 16 тысяч 380 гривен, после — от 1712 до 17 тысяч 120 гривен. То есть в результате повысятся минимальная и максимальная пенсии, а также надбавки за дополнительный стаж.

Так, за каждый год сверх нормативного трудового стажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1 процента прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 гривни, а после перерасчета прибавка составит 171,2 гривни. Повышение могут ощутить на себе 6,8 миллиона человек.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины, перерасчет прожиточного минимума заложен в бюджет Пенсионного фонда Украины, поэтому никаких задержек пенсий не будет.

«Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя», — отметили в правительстве.

Изменится и начисление субсидий. Ведь в формуле расчета скидки на оплату коммуналки для малообеспеченных также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15 процентов и на общий доход семьи. Полученная сумма — обязательный платеж за коммуналку, остальное должна покрыть субсидия.

Для примера, с прожиточным минимумом в 2027 гривен обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тысяч гривен составляет 928 гривен. А после повышения прожиточного минимума до 2118 гривен семья с тем же доходом должна отдавать за коммуналку 885 гривен.

Изменятся и некоторые налоги. Как гласит статья 293 Налогового кодекса, «для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах

10 процентов прожиточного минимума». Так, до 1 июля этот показатель для работоспособного гражданина составлял 2102 гривни, а ставка — 210,2 гривни. После 1 июля прожиточный минимум будет 2197 гривен, а ставка — 219,7 гривни.

От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два прожиточных минимума), и минимальный размер алиментов. Размер алиментов определяет суд, руководствуясь материальным положением второго родителя, размером заработной платы того, кто будет платить алименты и так далее. Но законом определено, что минимальный размер алиментов не может быть меньше половины прожиточного минимума на ребенка. Так что минимальные алименты теперь вырастут на 40 гривен, если ребенку до 6 лет и на 50 гривен, если он старше 6 лет, но еще не достиг совершеннолетия.

Правда, давно ни для кого не секрет, что устанавливаемый государством прожиточный минимум сильно отличается от реальных минимальных потребностей украинцев. Например, по расчетам Министерства социальной политики фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 3264 гривни. То есть для обеспечения жизнедеятельности пожилого человека минимальная пенсия должна вырасти не на 74 гривни, а на 1626 гривен. В таком случае правительству пришлось бы резко увеличить и дефицит Пенсионного фонда, который компенсируется из государственного бюджета. А денег на это традиционно нет.

Депутаты предлагают «привязать» прожиточный минимум к средней зарплате

Стоит отметить, что попытки изменить методику расчета прожиточного минимума предпринимались неоднократно и продолжаются сейчас. В частности, недавно группа народных депутатов внесла в парламент законопроект № 3515, в котором предлагают реформировать принцип определения размера прожиточного минимума. В пояснительной записке авторы указали, что прожиточный минимум является базовым государственным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии в разных сферах, в том числе минимальная зарплата и минимальная пенсия, социальная помощь и другие соцвыплаты.

Однако, по мнению депутатов, длительное время система соцстандартов реформировалась неэффективно, что привело к ряду проблем. Например, набор продуктов питания, товаров и услуг, закладываемых в прожиточный минимум, пересматривается нерегулярно, поэтому теряется связь между официальным и реальным прожиточным минимумом. В итоге он стал низким стандартом качества жизни, и из-за его занижения были установлены соответственно низкие размеры минимальных зарплаты и пенсии, помощи малообеспеченным семьям и другие соцвыплаты.

С другой стороны, привязка к прожиточному минимуму такого показателя, как минимальный должностной оклад, привела к тому, что повышение минимума ведет к автоматическому пересчету зарплат бюджетников и необходимости найти для этого дополнительные средства. Но при этом зарплата в бюджетной сфере в Украине все равно оказывается значительно ниже, чем средняя по стране.

В своем законопроекте депутаты предлагают оставить норму, в которой прожиточный минимум применяется для определения размера минимальной зарплаты и минимальной пенсии по возрасту, а также для социальной помощи малообеспеченным семьям. Остальные же показатели социальных благ «отвязать» от него. В частности, предлагается убрать норму, по которой прожиточный минимум нужен для определения размера помощи по безработице, стипендии и других соцвыплат.

Авторы законопроекта хотят ввести новую методологию расчета прожиточного минимума — устанавливать его в процентах от среднемесячной зарплаты в Украине за предыдущий год при формировании госбюджета на следующий год, но с учетом прогнозного уровня инфляции в текущем году. Например, на 2021 год депутаты предлагают установить прожиточный минимум в размере 40 процентов от средней зарплаты и в дальнейшем повышать его на 1 процент — до 50 процентов в 2031 году.

Согласно действующему законодательству прожиточный минимум на первое полугодие 2020 года установлен на уровне 2027 гривен на человека, тогда как средняя зарплата по итогам марта составляла 11 400 гривен. Таким образом, по новой методике прожиточный минимум увеличится более чем в два раза — до 4560 гривен.

При этом депутаты хотят, чтобы реформа прожиточного минимума привела и к реформе пенсионной системы. В частности, они предлагают к прожиточному минимуму привязать и размер минимальной пенсии по возрасту. В частности, она должна составлять 44 процента от прожиточного минимума в 2021 году и ежегодно повышаться на 2 процента вплоть до достижения стопроцентного уровня.

Кроме того, депутаты предложили, чтобы для определения ставок судебного сбора использовался не прожиточный минимум, как сейчас, а специальная расчетная единица. Она же будет применяться и для определения размеров штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие правонарушения.

«Отвязать» от прожиточного минимума депутаты предлагают и размеры должностных окладов. Они должны устанавливаться в зависимости от такого показателя, как «минимальный размер должностного оклада», который будет ежегодно утверждаться в государственном бюджете.

Кроме того, депутаты в своем законопроекте предлагают, чтобы не облагаемый налогом минимум доходов граждан, который сейчас составляет 17 гривен, был установлен на уровне прожиточного минимума. Кабмин до 1 октября нынешнего года должен разработать соответствующий законопроект. Также правительство должно разработать и проект закона, регулирующего налогообложение доходов домохозяйств в той части, которая будет превышать размер прожиточного минимума всех членов домохозяйства. Таким образом депутаты фактически предлагают косвенными методами радикально изменить нормы налогообложения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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