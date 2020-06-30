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Украина

В Киеве продлили бесплатный проезд для льготников из других городов

14:35 30 июня 2020
валидатор

В Киеве принято важное решение для льготников из других городов. Для них пока останутся в силе прежние условия проезда в общественном транспорте. Об этом говорится в разъяснении Киевской горгосадминистрации.

«Льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, но не зарегистрированы в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме», — говорится в разъяснении.

С окончательным переходом на единый электронный билет столица готова подождать еще полгода. Киевские льготники смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до 31 декабря 2020. Школьникам разрешено использовать бумажные ученические билеты, пока их не заменят электронной версией.

Напомним, ранее предполагалось, что с 1 июля в Киеве будет введен новый порядок проезда в транспорте для льготников из других городов. Планировалось, что пассажиры должны будут оплатить проезд, а проездные документы (билеты, чеки, банковскую выписку) принести в службу соцзащиты по месту регистрации и там получить компенсацию расходов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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