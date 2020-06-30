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Решение проблемы бывает хуже проблемы, — Олеся Яхно об оправданиях Третьяковой после слов о «детях низкого качества»
Попытка нардепа Третьяковой оправдаться за свои слова о «некачественных детях» вызвала новый шквал критики в адрес главы парламентского Комитета по вопросам соцполитики. Политолог Олеся Яхно на своей странице в Facebook попыталась объяснить негативную реакцию на оправдания оскандалившейся Галины Третьяковой.
«Оправдания Третьяковой после слов о «детях низкого качества» — классический наглядный пример того, что решение проблемы бывает хуже проблемы, — пишет Олеся Яхно. — Уверена, что она имела в виду проблему и мотивацию родителей/взрослых, а не детей. Ну так и скажи, и объясни понятно и доступно, что на самом деле хотела сказать.
Но нет же. Надо всех обвинить чуть ли в «сговоре и кампании по травле». Затем сказать, что термин «качество детей» — на ее, а общеизвестный. И под конец — вообще выйти на Минск. Мол, «меня, Третьякову, начали травить из-за участия в Минской группе».
И вот скажите: есть ум у человека?
Люди до сих пор так и не поняли, что ценность слова/слов, когда их произносит публичный человек, возрастает в разы. А значит: вначале надо думать, и только потом — говорить, а не наоборот. И если последовательность нарушается, то ни Минск, ни «травля» тут ни при чем", — написала на своей странице в Facebook Олеся Яхно.
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