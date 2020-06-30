Экс-премьер Франции и бывший соперник президента Макрона может сесть в тюрьму: что произошло

Мир

Суд в Париже приговорил известного французского политика, бывшего премьер-министра и бывшего кандидата в президенты Франсуа Фийона к пяти годам лишения свободы. Три из них определены как условные. Мадам Фийон получила более мягкое наказание — три года условно. Каждый из супругов должен заплатить штраф в размере 375 тысяч евро.

Франсуа и Пенелопу признали виновными по громкому делу о растрате государственных средств. Оно было открыто прокуратурой в 2017 году в самый разгар президентской гонки. Фийон считался ее фаворитом. Он баллотировался от партии «Республиканцы».

В марте 2017 года издание Canard Enchaine опубликовало скандальную статью, в которой утверждалось, что Франуса Фийон, будучи членом парламента Франции, нанял в качестве личной помощницы свою супругу Пенелопу. Вот только в здании парламента мадам Фийон ни разу не появилась. У нее даже пропуска не было!

Пенелопа и Франсуа Фийон

Следствие установило, что Пенелопа получила из бюджета благодаря фиктивным документам о якобы проделанной работе 831 тысячу евро. Более того, «поработали» на отца также сын и дочь. Они получили в общей сложности более 80 тысяч евро из бюджета. По словам Фийона, они оказывали ему юридические услуги. Однако, как выяснилось, на тот момент ни Мари Фийон, ни ее брат Шарль не имели лицензий на право заниматься юридической деятельностью.

Франсуа Фийон все отрицал и тогда, в 2017 году, и сейчас. Он заявил, что его адвокаты подадут апелляцию. Три года назад это дело обвалило его рейтинг, и бывший премьер-министр не смог пройти во второй тур, пропустив вперед Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. А сегодня он рискует провести ближайшие пару лет за решеткой.

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