Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу

Украина

С 1 июля на специализированных габаритно-весовых контрольных комплексах в Одесской области будет дежурить полицейский спецназ. Об этом во вторник сообщил глава ОГА Максим Куцый после инцидента, имевшего место в ночь на 30 июня на КПП «Дачное», где дальнобойщики отказались проходить весовой контроль и перекрыли своими фурами международную трассу Одесса — Киев. Пришлось задействовать спецназ.

«Провокация не удалась. Протоколы составлены, нарушители привлечены к ответственности. Спецподразделения Нацполиции работают в полную силу.

С 1 июля будет усилен габаритно-весовой контроль в Одесской области. На самых популярных маршрутах дальнобойщиков установят 6 дополнительных комплексов для взвешивания. На них будут работать группы инспекторов «Укртрансбезопасности» из других регионов", — заявил глава ОГА.

Куцый также уточнил, что в этом году в Одесской области запланирован капитальный ремонт 163 километров дорог государственного значения. По информации губернатора, таких темпов и объемов работ не было десятки лет.

«И мы не дадим испортить тяжелый труд дорожников и комфорт автомобилистов ради перегруженных фур. В случае необходимости — будем применять специальные подразделения полиции против нечестных перевозчиков», — резюмировал Куцый.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обращение президента Зеленского, обвинившего водителей перегруженных фур в разрушении дорог и назвавшего дальнобойщиков «заср*нцами», было воспринято ими как оскорбление. Автоперевозчики ответили Зеленскому, что на самом деле дальнобойщики — настоящие герои, и задали президенту неудобные вопросы.

Напомним, на весовом комплексе «Дачное» под Одессой в ночь на 17 апреля 2019 года произошел погром со стрельбой. По находившимся там сотрудникам «Укртрансбезопасности» и представителям общественной организации «Украинский транспортный союз» открыли огонь, а затем добивали дубинками. Неподалеку от места ЧП находились сотрудники полиции, но они, по словам очевидцев, в ситуацию не вмешивались.

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