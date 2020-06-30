- 17:41 С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше
- 17:18 Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу
- 16:59 Путин призвал россиян "обнулить" его президентские сроки
- 16:54 Убийство Шеремета: на адвоката подозреваемой Кузьменко завели дело
- 16:32 Для участников ВНО хотят сделать важное послабление из-за карантина
- 16:30 Одесса "поплыла": в сеть выложили видео затопленных улиц Южной Пальмиры
- 16:14 В Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов
- 15:58 В Киеве задержали бывшего банкира, требовавшего взятку якобы для зампредседателя НБУ
- 15:42 Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
- 15:37 Как получить онлайн-кредит на карту без отказа
- 15:24 Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему
- 15:24 Бахматюк обратился к послам G7 с заявлением о незаконных действиях Артема Сытника относительно его бизнеса
Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу
С 1 июля на специализированных габаритно-весовых контрольных комплексах в Одесской области будет дежурить полицейский спецназ. Об этом во вторник сообщил глава ОГА Максим Куцый после инцидента, имевшего место в ночь на 30 июня на КПП «Дачное», где дальнобойщики отказались проходить весовой контроль и перекрыли своими фурами международную трассу Одесса — Киев. Пришлось задействовать спецназ.
«Провокация не удалась. Протоколы составлены, нарушители привлечены к ответственности. Спецподразделения Нацполиции работают в полную силу.
С 1 июля будет усилен габаритно-весовой контроль в Одесской области. На самых популярных маршрутах дальнобойщиков установят 6 дополнительных комплексов для взвешивания. На них будут работать группы инспекторов «Укртрансбезопасности» из других регионов", — заявил глава ОГА.
Куцый также уточнил, что в этом году в Одесской области запланирован капитальный ремонт 163 километров дорог государственного значения. По информации губернатора, таких темпов и объемов работ не было десятки лет.
«И мы не дадим испортить тяжелый труд дорожников и комфорт автомобилистов ради перегруженных фур. В случае необходимости — будем применять специальные подразделения полиции против нечестных перевозчиков», — резюмировал Куцый.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обращение президента Зеленского, обвинившего водителей перегруженных фур в разрушении дорог и назвавшего дальнобойщиков «заср*нцами», было воспринято ими как оскорбление. Автоперевозчики ответили Зеленскому, что на самом деле дальнобойщики — настоящие герои, и задали президенту неудобные вопросы.
Напомним, на весовом комплексе «Дачное» под Одессой в ночь на 17 апреля 2019 года произошел погром со стрельбой. По находившимся там сотрудникам «Укртрансбезопасности» и представителям общественной организации «Украинский транспортный союз» открыли огонь, а затем добивали дубинками. Неподалеку от места ЧП находились сотрудники полиции, но они, по словам очевидцев, в ситуацию не вмешивались.319
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!