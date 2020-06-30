- 18:04 «Киевводоканал» предупредил об отключениях 1 июля: какие улицы столицы будут «обезвожены»
- 17:59 Суд полностью оправдал подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема в Киеве
- 17:56 Телетрансляцию финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» сделали общедоступной
- 17:41 С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше
- 17:18 Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу
- 16:59 Путин призвал россиян "обнулить" его президентские сроки
- 16:54 Убийство Шеремета: на адвоката подозреваемой Кузьменко завели дело
- 16:32 Для участников ВНО хотят сделать важное послабление из-за карантина
- 16:30 Одесса "поплыла": в сеть выложили видео затопленных улиц Южной Пальмиры
- 16:14 В Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов
- 15:58 В Киеве задержали бывшего банкира, требовавшего взятку якобы для зампредседателя НБУ
- 15:42 Апелляционный суд отправил в заключение закарпатского врача, по вине которого погибла роженица
Суд полностью оправдал подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема в Киеве
Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал трех участников нападения на бывшего народного депутата Мустафу Найема, которое было совершено в конце апреля 2018 года. В своем Facebook защитник Найема, его брат Маси, напомнил, что конфликт был спровоцирован нарушением правил дорожного движения одним из обвиняемых.
Тем не менее судья Лариса Голуб не увидела в действиях подозреваемых состава преступления, квалифицированного по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц»), указав
В свою очередь защита настаивала на предвзятости суда и дважды заявляли отвод судье. Тем не менее ходатайство удовлетворено не было.
В настоящее время адвокаты приступают к подготовке обращения в апелляционную инстанцию.
Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года около 17:30 возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой сначала возникла словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Были задержаны трое подозреваемых, им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый — Магомед-Амин Саитов — успел сбежать и скрывался на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции. Его задержали только в сентябре 2019 года.107
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?