Суд полностью оправдал подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема в Киеве

Происшествия

Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал трех участников нападения на бывшего народного депутата Мустафу Найема, которое было совершено в конце апреля 2018 года. В своем Facebook защитник Найема, его брат Маси, напомнил, что конфликт был спровоцирован нарушением правил дорожного движения одним из обвиняемых.

Тем не менее судья Лариса Голуб не увидела в действиях подозреваемых состава преступления, квалифицированного по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, совершенное группой лиц»), указав в т. ч. на недопустимость отдельных доказательств.

В свою очередь защита настаивала на предвзятости суда и дважды заявляли отвод судье. Тем не менее ходатайство удовлетворено не было.

В настоящее время адвокаты приступают к подготовке обращения в апелляционную инстанцию.

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года около 17:30 возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой сначала возникла словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Были задержаны трое подозреваемых, им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый — Магомед-Амин Саитов — успел сбежать и скрывался на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции. Его задержали только в сентябре 2019 года.

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