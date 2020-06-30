- 18:26 Пока еще в больнице: в Офисе президента сообщили новости о состоянии первой леди
- 18:15 Избиратели Зеленского уходят к Юрию Бойко, — эксперт
- 18:04 «Киевводоканал» предупредил об отключениях 1 июля: какие улицы столицы будут «обезвожены»
- 17:59 Суд полностью оправдал подозреваемых в нападении на экс-нардепа Найема в Киеве
- 17:56 Телетрансляцию финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» сделали общедоступной
- 17:41 С 1 июля в Украине вырастут пенсии: кто и на сколько получит больше
- 17:18 Задействуют спецназ: под Одессой водители перегруженных фур перекрыли международную трассу
- 16:59 Путин призвал россиян "обнулить" его президентские сроки
- 16:54 Убийство Шеремета: на адвоката подозреваемой Кузьменко завели дело
- 16:32 Для участников ВНО хотят сделать важное послабление из-за карантина
- 16:30 Одесса "поплыла": в сеть выложили видео затопленных улиц Южной Пальмиры
- 16:14 В Киеве обезвредили опасную банду уголовников, нападавших на дома бизнесменов
Избиратели Зеленского уходят к Юрию Бойко, — эксперт
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то во второй тур вышли бы президент Владимир Зеленский и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Так, согласно данным опроса, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34,6% среди тех, кто собирается участвовать выборах и определился с кандидатом. За ним следует Юрий Бойко с 20% поддержки.
Что касается партийных симпатий украинцев, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент проходят четыре партии. Лидирующие позиции сохраняет президентская партия «Слуга народа» с 30,3% поддержки среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. За ней следует, значительно сократив отрыв, «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую готовы голосовать 21,8% избирателей.
Напомним, ранее гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в своем интервью указал, что разочаровавшиеся в нынешнем президенте избиратели преимущественно стали сторонниками лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.
«Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС», — объяснил эксперт.
При этом гендиректор КМИС отметил, что в Украине «возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость».
В рамках опроса Центром Разумкова было опрошено 2017 человек во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.