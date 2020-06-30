Избиратели Зеленского уходят к Юрию Бойко, — эксперт

Политика

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то во второй тур вышли бы президент Владимир Зеленский и сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Так, согласно данным опроса, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 34,6% среди тех, кто собирается участвовать выборах и определился с кандидатом. За ним следует Юрий Бойко с 20% поддержки.

Что касается партийных симпатий украинцев, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то в парламент проходят четыре партии. Лидирующие позиции сохраняет президентская партия «Слуга народа» с 30,3% поддержки среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать. За ней следует, значительно сократив отрыв, «Оппозиционная платформа — За жизнь», за которую готовы голосовать 21,8% избирателей.

Напомним, ранее гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в своем интервью указал, что разочаровавшиеся в нынешнем президенте избиратели преимущественно стали сторонниками лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко.

«Те 26 процентов, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на ЕС», — объяснил эксперт.

При этом гендиректор КМИС отметил, что в Украине «возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость».

В рамках опроса Центром Разумкова было опрошено 2017 человек во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,3%.



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