В Киеве появились «места для любителей штрафов»

Украина

На улицах Киева, где немало «героев парковки», появилась яркая оранжевая разметка и надписи: «Места для любителей штрафов». Разметку можно увидеть на участках, где чаще всего неправильно паркуются автомобили и где остановка или стоянка транспорта запрещена правилами дорожного движения.

Как пояснил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, в такой ироничной форме автолюбителям напомнили, что тротуары, газоны и переходные переходы — это вовсе не места для стоянки машин. Неправильно припаркованные авто не только создают заторы и усложняют движение для других, но и часто становятся причиной аварийных ситуаций.

Сейчас в столице уже создано 65 «паркомест для любителей штрафов». Планируется, что их будет более 100.

В течение пяти месяцев полицейские составили около 40 тысяч постановлений за нарушения водителями правил парковки. Патрульные напомнили, что штраф за такое нарушение составляет 255 гривен. Если же автомобиль мешает движению других машин, то автомобилиста накажут строже — на 510 гривен, а транспортное средство могут увезти на штрафплощадку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине с 1 июня запустили систему видеофиксации нарушений. В Киеве и Киевской области работают десятки камер, фиксирующих превышение скорости.

Что делать, если вам прислали штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

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