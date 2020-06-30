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Возле луцкого Замка Любарта упал знаменитый ясень Леси Украинки (фото, видео)

19:14 30 июня 2020
Возле луцкого Замка Любарта упал знаменитый ясень Леси Украинки (фото, видео)

В Луцке ураган в ночь на 30 июня повалил старейшее дерево города — «Лесин ясень», имевшее статус памятника природы местного значения. Напомним, 9 июня на территории Национального авиационного университета (НАУ) Украины дерево упало на двух человек, сидевших на скамейке.

По легенде под кроной старого ясеня любила отдыхать и писать стихи знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка.

Дереву было более 200 лет, он рос под стенами Луцкого замка. Месяц назад ствол накренился и его как раз собирались укреплять в ближайшее время, однако не успели.

Теперь специалисты хотят вырастить из щепок дерева новые саженцы, высадив их на историческом месте, сообщает 5 канал.

В сети появились фото и видео с места инцидента.

Напомним, на западе Украины в результате наводнения остаются подтопленными 70 населенных пунктов. А в Киеве ураганный ветер 17 июня едва не унес ребенка.

Фото Валерій Пельц/Facebook

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