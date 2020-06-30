Мир

Во вторник, 30 июня, сразу несколько всемирно известных политиков были вынуждены комментировать публикации, которые появились на сайте CNN и британской газеты The Daily Mail. В них источники в Белом доме рассказывают о том, как ведет телефонные переговоры президент США Дональд Трамп. Собрал вместе эту информацию легендарный американский журналист Карл Бернстайн, который прославился полвека назад вместе со своим коллегой Бобом Вудвордом, разоблачив действия Ричарда Никсона и вынудив фактически его уйти в отставку с поста главы государства. Этот эпизод вошел в историю как Уотергейтский скандал.

И вот теперь Бернстайн взялся за Трампа. «ФАКТЫ» собрали наиболее яркие фрагменты из публикаций в CNN и The Daily Mail и перевели их.

«Частные телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным иногда напоминают разговор двух мужиков в парилке», — утверждает Карл Бернстайн. Трамп просто из кожи лезет вон, чтобы получить одобрение российского авторитарного лидера. А Путин переигрывает Трампа во время их бесед один на один по всем статьям.

Во время этих телефонных разговоров Трамп регулярно пытается расхваливать свое собственное богатство, интеллект и умение добиваться успеха. Он обыкновенно называет своих предшественников слабоумными и слабаками. «Трамп сидит там и думает, что он может набить себе цену как бизнесмен и крутой парень, и Путин будет его уважать…» — сказал Бернстайну один из его источников.

Совсем иначе Трамп ведет себя с лидерами Австралии, Канады и стран Западной Европы. Особенно достается политикам-женщинам. Бывшему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй он открыто заявлял, что она слабая и не может осуществить Brexit. А канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп в лицо говорил, что она глупая!

Чиновники, имевшие доступ к расшифровкам этих телефонных разговоров, называют их мерзостью.

В разговорах с Меркель Трамп постоянно критиковал ее за то, что Германия покупает российский газ. Но делал он это в очень грубой агрессивной форме. Он заявлял, что Меркель настолько глупа, что не понимает, как оказалась «в кармане у русских».

Нужно отдать должное канцлеру, утверждает Бернстайн. Меркель внешне сохраняла спокойствие, не поддавалась на провокационные колкости Трампа и отвечала ему спокойным изложением фактов. Но поведение американского президента было настолько возмутительным, что в Берлине решили вдвое сократить число людей, имеющих доступ к этим телефонным разговорам.

Бывший глава администрации США Джон Келли в частных беседах называл эти телефонные звонки наносящими ущерб национальной безопасности страны.

Агрессивные созвоны Трампа с Мэй были «почти садистскими», утверждает еще один источника Бернстайна. Эти разговоры можно назвать унизительными и запугивающими. Президент постоянно осуждал премьер-министра за ее «бесхребетный подход» к Brexit.

Как известно, этой проблемой Мэй в основном и занималась в ходе своего трехлетнего премьерства. Контакты британского премьера с Трампом оставляли ее взволнованной и запуганной, в противовес спокойствию Меркель.

Примерно так же президент вел себя в телефонных разговорах с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Трамп регулярно издевался над ним и принижал его враждебным и агрессивным образом.

Дональд Трамп и первая леди принимают в Белом доме премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и его супругу

А вот с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп вел себя иначе. У источников Бернстайна сложилось впечатление, что Трамп «пребывал в иллюзиях». Он требовал, чтобы его быстро переключали на Эрдогана, когда тот звонил в Белый дом.

Их разговоры по телефону были настолько частыми, что сотрудники Белого дома даже стали беспокоиться, что агенты турецкой службы безопасности тайно следят за передвижениями Трампа, и Эрдоган знает, в какое время звонить.

Бернстайн утверждает, что все эти звонки хранятся в двух вариантах — как голосовые компьютерные файлы, так и стенограммы, сделанные профессиональными секретарями.

Карл Бернстайн

Это касается и пресловутого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта беседа стала главной деталью процесса импичмента, который запустили в отношении Трампа демократы, но который потерпел неудачу. Как известно, сам президент США считает этот разговор идеальным".

Первым на публикацию отреагировала пресс-служба Скотта Моррисона. В комментарии подчеркивается, что «у премьер-министра были только вежливые, уважительные и позитивные телефонные разговоры с президентом США».

Тереза Мэй отрицает, что Трамп был невежлив с ней. Вместе с тем она признала, что эти телефонные разговоры всегда были для непростыми.

Наибольший резонанс публикации вызвали в Германии. В Федеральном ведомстве по печати и информации отказались подтвердить либо опровергнуть сведения, содержащиеся в статьях. При этом сослались на «конфиденциальность переговоров федерального канцлера».

Однако CNN опубликовал комментарий официального высокопоставленного чиновника из Берлина, который заявил, что правительство ФРГ было вынуждено принять специальные меры, чтобы удостовериться в том, что содержание телефонных разговоров Трампа и Меркель останется конфиденциальным. Это было сделано из-за «необычной тональности» высказываний американского лидера.

«Звонки были настолько необычны, что Берлину пришлось сократить число лиц, которые следят за ходом подобных бесед», — сказал чиновник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Белый дом безуспешно пытался помешать выходу мемуаров бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Фото Getty Images

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