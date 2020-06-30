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Клуб потребителей

Первые июльские ярмарки в Киеве: названы адреса

22:33 30 июня 2020
Ярмарка

В Киеве с 1 по 5 июля организованы сезонные продуктовые распродажи, на которых представлены бакалея, овощи-фрукты, мясо-молочные товары и другое. На ярмарках все еще действуют некоторые карантинные ограничения, которых следует придерживаться. Нарушение условий карантина чревато штрафами, нижний порог которых составляет 17 тысяч гривен.

Выездная торговля проходит на тех локациях, к которым привыкли местные жители. Столичные власти напоминают о масках, которые рекомендовано носить в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию с другими людьми — горожан призывают придерживаться противоэпидемических правил. Перед продавцами в торговых палатках устанавливаются защитные пластиковые или пленочные экраны, помогающие избежать прямого контакта с посетителями.

Торговцам предписано хранить скоропортящийся товар в холодильных камерах. На ярмарках проводятся проверки по соблюдению требований безопасности.

1 июля (среда) покупателей ждут по адресам:

  • в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

2 июля (четверг) продукты можно купить в районах:

  • в Голосеевском — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.

3 июля (пятница) ярмарки организованы:

  • в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

4 июля (суббота) сельхозярмарки предусмотрены:

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамптом «Левобережный»);
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7.

5 июля (воскресенье) распродажи развернутся:

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 22 мая в регионах введен адаптивный карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации. Карантин в Украине продлен до 31 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, учитывая растущее число новых заболевших COVID-19.

В Киеве на прошлой неделе прошли очередные ярмарки. В Украине устроят массовые проверки заведений общественного питания.

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