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Первые июльские ярмарки в Киеве: названы адреса
В Киеве с 1 по 5 июля организованы сезонные продуктовые распродажи, на которых представлены бакалея, овощи-фрукты, мясо-молочные товары и другое. На ярмарках все еще действуют некоторые карантинные ограничения, которых следует придерживаться. Нарушение условий карантина чревато штрафами, нижний порог которых составляет 17 тысяч гривен.
Выездная торговля проходит на тех локациях, к которым привыкли местные жители. Столичные власти напоминают о масках, которые рекомендовано носить в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию с другими людьми — горожан призывают придерживаться противоэпидемических правил. Перед продавцами в торговых палатках устанавливаются защитные пластиковые или пленочные экраны, помогающие избежать прямого контакта с посетителями.
Торговцам предписано хранить скоропортящийся товар в холодильных камерах. На ярмарках проводятся проверки по соблюдению требований безопасности.
1 июля (среда) покупателей ждут по адресам:
- в Днепровском районе — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
2 июля (четверг) продукты можно купить в районах:
- в Голосеевском — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.
3 июля (пятница) ярмарки организованы:
- в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
4 июля (суббота) сельхозярмарки предусмотрены:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамптом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7.
5 июля (воскресенье) распродажи развернутся:
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 22 мая в регионах введен адаптивный карантин в зависимости от эпидемиологической ситуации. Карантин в Украине продлен до 31 июля. Такое решение было принято на заседании правительства, учитывая растущее число новых заболевших COVID-19.
В Киеве на прошлой неделе прошли очередные ярмарки. В Украине устроят массовые проверки заведений общественного питания.16
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