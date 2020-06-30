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Украина

Одессу и другие курорты могут закрыть: в Минздраве выступили с предупреждением

22:59 30 июня 2020
Одессу и другие курорты могут закрыть

В Минздраве Украины не исключают введение дополнительных ограничительных мер в отношении популярных курортов, включая Одессу. Это связано с продолжающимся увеличением количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Напомним, ранее это условие озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В интервью ТСН министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что в последнее время в регионах Украины наблюдается увеличение загруженности «коронавирусных» стационаров.

«Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы — Авт.)», — заявил Степанов, отвечая на вопрос о перспективе одесских курортов.

По его словам, в Закарпатской области заполненность клиник достигла 71%, там уже разворачиваются больницы второй, третьей волны.

«Аналогично, 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус», — сказал министр.

Он призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию, не забывать о необходимости ношения масок и перчаток, а также о дезинфекции рук.

Напомним, на выходных 26−29 июня Одессу заполонили тысячи туристов со всей Украины, которые пренебрегали всеми карантинными нормами. В сети показали впечатляющие фото и видео.

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