- 13:06 Отобрали «лучшие» вагоны: оккупанты опозорились с запуском грузовых поездов по Крымскому мосту
- 13:02 Названо главное условие возврата к жесткому карантину в Украине
- 13:02 Фонд Губского передал Минздраву 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19
- 13:01 Бывшее авто Бекхэма продают за полмиллиона евро: таких машин в мире всего 78
- 12:48 «Внучка страшно испугалась: «Бабушка, это как цунами!»: рассказ пострадавших от наводнения
- 12:43 Рейтинг Зеленского продолжает падение: менее 35% украинцев готовы снова поддержать его на выборах
- 12:34 Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
- 12:14 «Это проплаченная кампания»: Третьякова попыталась оправдаться за скандальные слова о «детях низкого качества»
- 11:48 Певицу Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
- 11:44 Синоптик рассказала, где 1 июля пройдут дожди
- 11:42 Трижды пленный: в Донецке снова задержали патриота Григория Синченко
- 11:20 В Раде появился новый нардеп: кто такой Сергей Евтушок
Названо главное условие возврата к жесткому карантину в Украине
Как только количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигнет 60-ти на 100 тысяч населения, в стране могут вернуться к более жестким ограничительным мерам. Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 706 украинцев.
Как сообщает «ВВС Украина», об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, не является ли ослабление карантина в условиях роста количества заболевших.
«Это не ошибка. Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости», — сказал глава Кабмина и добавил, что главная задача — при сохранении жизней не потерять экономику Украины.
«Мы сделали для себя лимит в 60 больных (на 100 тысяч заболевших, — Авт). Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей», — добавил Денис Шмыгаль.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов заявил об увеличении пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницу. Так, за минувшие сутки, 29 июня, было госпитализировано 192 человека.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».58
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Уволенная после секс-скандала Клитина объявила войну «политическим проститутам»: видео взбудоражило сеть
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..