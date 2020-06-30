Названо главное условие возврата к жесткому карантину в Украине

Украина

Как только количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигнет 60-ти на 100 тысяч населения, в стране могут вернуться к более жестким ограничительным мерам. Напомним, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 706 украинцев.

Как сообщает «ВВС Украина», об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, не является ли ослабление карантина в условиях роста количества заболевших.

«Это не ошибка. Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости», — сказал глава Кабмина и добавил, что главная задача — при сохранении жизней не потерять экономику Украины.

«Мы сделали для себя лимит в 60 больных (на 100 тысяч заболевших, — Авт). Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей», — добавил Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр здравоохранения Максим Степанов заявил об увеличении пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницу. Так, за минувшие сутки, 29 июня, было госпитализировано 192 человека.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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