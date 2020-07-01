Наука и технологии

Может оказаться сосудистым, а не респираторным: ученые сделали важный вывод о природе COVID-19

В большинстве случаев основными симптомами Covid-19 считаются лихорадка, кашель, затрудненное дыхание. Но если заболевание переносится тяжело, к ним могут прибавиться острая почечная недостаточность, повреждения внутренних органов и непонятные сгустки крови.

В то же время в последнее время все больше медиков приходят к выводу, что вирус, на самом деле, может быть нацелен на сосуды, а не на легкие, пишет National Geographic.

Так, исследования необычных для респираторного заболевания симптомов Фрэнк Рушицка, сотрудник Университетской больницы Цюриха, начал в апреле 2020 года. Во время вскрытия первого умершего от коронавируса в больнице он обнаружил, что крошечные сгустки и мертвые клетки засорили капилляры легких, а воспаление привело к расширению кровеносных сосудов, снабжающих органы. Свои наблюдения он опубликовал в докладе для журнала The Lancet, в котором отметил, что вирус был нацелен на кровеносные сосуды его пациентов. «[Covid-19] — это сосудистая проблема, — говорит Рушицка. — Легкое — основное поле боя, но это болезнь кровеносных сосудов».

С момента публикации доклада вышло еще несколько исследований на эту тему. Статья, опубликованная в New England Journal of Medicine, показала, что в легких пациентов, умерших от Covid-19, в девять раз больше микротромбов, чем у тех, кто болел гриппом H1N1 (еще одно респираторное заболевание), а количество новых кровеносных сосудов росло в 2,7 раза быстрее.

Процесс образования тромбов при заражении Covid-19

Группа ученых из Левенского католического университета в Бельгии обнаружила, что эндотелиальные клетки (они выстилают внутреннюю поверхность сосудов) играют роль в развитии тяжелой формы Covid-19. Атакуя их, инфекция вызывает изменение кровяного давления, образование тромбов и нарушение свертываемости крови. Это, в свою очередь, провоцирует воспаление во всем организме и способствует развитию острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), ответственного за большинство смертей пациентов.

Бельгийские исследования могут помочь разобраться в том, почему коронавирус так опасен для людей с хроническими заболеваниями, например, диабетом, ожирением, или сердечно-сосудистыми болезнями. У таких пациентов состояние кровеносных сосудов уже нарушено, а SARS-CoV-2 — патоген, стоящий за Covid-19 — может вывести систему их восстановления из-под контроля. Когда SARS-CoV-2 попадает в легкие, то захватывает клетки, которые передают кислород в кровь, а затем вторгается в эндотелиальные клетки. Те, в свою очередь, уничтожаются.

«Это не тихая смерть, когда клетка просто умирает, — говорит Нилам Мангалмурти, врач-реаниматолог из больницы Пенсильванского университета, который не участвовал в новом исследовании. — Все ее содержимое просачивается наружу». Повреждение клеток вызывает неконтролируемое свертывание крови, а иммунитет, в свою очередь, привлекает дополнительные факторы, что приводит к образованию тромбов. Постепенно такие процессы начинаются во всем организме и блокируют кровоснабжение жизненно важных органов. Наконец, начинается воспаление, которое может стать для пациентов смертельным.

Патоген влияет и на внешний вид клеток, что показывает последнее исследование, опубликованное в журнале Cell. Они становятся длинными и разветвленными, что способствует распространению инфекции.

«Отчетливая визуализация обширного ветвления филоподии еще раз проясняет, как понимание биологии взаимодействия вируса и хозяина может осветить возможные точки вмешательства в болезнь», — говорит Неван Кроган, директор Института количественных биологических наук в UCSF и старший исследователь в институте Гладстона.

Решением проблем может стать использование существующих противовоспалительных и антисвертывающих препаратов и лекарств, нацеленных на активность киназ (ферментов, которые отвечают за распространение вируса). Исследователи выявили десятки подходящих соединений, и семь из них, в первую очередь противоопухолевые и воспалительные, продемонстрировали мощную противовирусную активность в лабораторных экспериментах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Минздрав Украины обновил протокол лечения больных с коронавирусом, расширив его лекарственным препаратом дексаметазон. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По словам министра, расширение национального протокола лечения от COVID-19 базируется на отечественном опыте, на клинических испытаниях и на опыте других стран.

31

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter