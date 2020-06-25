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В протокол лечения COVID-19 в Украине внесли еще один препарат
Минздрав Украины обновил протокол лечения больных с коронавирусом, расширив его лекарственным препаратом дексаметазон. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, расширение национального протокола лечения от COVID-19 базируется на отечественном опыте, на клинических испытаниях и на опыте других стран.
«Было принято решение о включении в наш клинический протокол такого препарата как дексаметазон», — сказал Степанов.
Напомним, в мае Минздрав включил в протокол лечения коронавирусных больных гидроксихлорохин, а в апреле фавипиравир.
Как сообщали «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения похвалила результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым COVID-19.
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