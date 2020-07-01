Июль начнется с жары: синоптики уточнили прогноз погоды на первые дни месяца

Украина

Июль 2020 года в Украине начнется с жары практически по всей территории страны, оправдывая прогнозы народных синоптиков. Исключение составят только южные (Крым, Херсонщина и Запорожье) регионы. Такой прогноз обнародовал Украинский Гидрометцентр.

Также дожди вероятны в Харьковской области и на Донбассе.

В Киеве первый день месяца обещает быть ясным, столбики термометров поднимутся до 26−28 градусов выше нуля, а западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 1 июля

В четверг, 2 июля, дожди с грозами вернутся на запад Украины — в регионы, которые совсем недавно пострадали от катастрофических паводков. Температура воздуха будет колебаться от 25 градусов до 29 градусов (в Луцке).

Кроме того, дожди возможны в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Прогноз погоды на 2 июля

Напомним, в Украинском гидрометцентре считают, что июль 2020 года будет жарче обычного, тем не менее по количеству осадков месяц должен вписаться в многолетнюю норму.

Фото YouTube

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