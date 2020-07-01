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Спорт

В России умер двукратный олимпийский чемпион (фото)

9:52 1 июля 2020
Александр Кабанов

На 73-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России по водному поло Александр Кабанов.

Во времена игровой карьеры в составе сборной СССР дважды стал олимпийским чемпионом Мюнхена-1972 и Москвы-1980, также по два раза выиграл чемпионаты мира (в 1975-м и 1982-м) и Европы (в 1981-м и 1983-м). Выступая за команды МГУ, ЦСК ВМФ и «Буревестник», неоднократно триумфовал в престижных еврокубковых турнирах.

Кабанов дважды стал олимпийским чемпионом в качестве игрока

С 1985 года перешел на тренерскую деятельность. Под его руководством сборные СССР и России становились призерами Олимпийских игр («серебро» в Сиднее-2000, «бронза» в Сеуле-1988 и Афинах-2004), побеждали на чемпионатах мира и Европы, триумфовали в Мировой лиге и Кубке мира. За свои заслуги награжден государственными наградами (орденами «Дружбы народов» в 1980-м, Октябрьской революции в 1984-м, «Дружбы» в 2001-м), а в мае 2001 года введен в Международный зал славы водных видов спорта.

После успешной игровой карьеры Кабанов отлично проявил себя и в качестве тренера

С 2009 года Кабанов возглавлял женскую команду «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Ленинградской области, которая под его руководством неизменно становилась чемпионом страны и дважды выиграла престижную Евролигу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Бобби Морроу.

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