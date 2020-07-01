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Украина

В Украине могут вернуть строгий карантин: обнародованы опасные данные

13:17 1 июля 2020
Машины

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если в стране уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией возрастет до 60 человек на 100 тысяч населения, в стране могут вернуться к более жестким карантинным мерам.

«Мы сделали для себя лимит в 60 больных (на 100 тысяч заболевших, — Авт). Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей», — говорил Денис Шмыгаль.

Тем временем на совещании у президента Украины Владимира Зеленского были обнародованы свежие данные о заболеваемости — этот показатель возрос до 58 человек на 100 тысяч населения.

При этом отмечалось, что применение аппаратов ИВЛ в стране достаточно низкое — к ним подключают лишь 6,5% пациентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 1 июля в Украине подтверждены 44 998 случаев заболевания COVID-19. Количество подтвержденных случаев за минувшие сутки составило 664 человек.

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