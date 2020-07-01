Гороскоп

Дела будут спориться: гороскоп на 4 июля для всех знаков зодиака

В субботу, 4 июля, дела, требующие высокой активности, будут даваться довольно легко. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют астрологический прогноз для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам гороскоп на 4 июля.

ОВЕН

День хорош для общения, встреч в неформальной обстановке. Во второй половине дня возможна незапланированная поездка.

ТЕЛЕЦ

Дела будут спориться. Звезды окажут вам всестороннюю поддержку, особенно в финансовых вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ

День сулит больше хорошего, нежели плохого. Все трудности удастся преодолеть, хоть для этого потребуется немало сил. Удачное время для учебы и самосовершенствования.

РАК

Сосредоточьтесь на приятном. Новыми возможностями, которые сулят звезды, следует непременно воспользоваться.

ЛЕВ

Наметился значительный прогресс в делах, которым вы в последнее время отдавали немало сил. Новые креативные идеи помогут продвинуться вперед.

ДЕВА

В целом день будет складываться довольно неплохо. Появится возможность принять участие в интересном совместном проекте.

ВЕСЫ

Пришло время обдумать весьма важный вопрос. И, как бы ни было тяжело, пора приступать к решительным действиям.

СКОРПИОН

Рутина способна изрядно подпортить настроение. Зарядиться положительными эмоциями поможет встреча с друзьями или прогулка на природе вдали от суеты.

СТРЕЛЕЦ

Справиться с накопившимися делами в одиночку вряд ли удастся. Смело зовите на подмогу домашних, они с радостью окажут вам эту услугу.

КОЗЕРОГ

Сосредоточиться на чем-то одном окажется довольно трудно — то и дело будут возникать какие-то неотложные вопросы. Что ж, придется смириться с такой участью, ничего не поделаешь.

ВОДОЛЕЙ

Не стоит остро реагировать на замечания в ваш адрес. Не забывайте о том, что душевное благополучие — залог здоровья.

РЫБЫ

Неплохой день, но его нельзя назвать результативным. Он больше подходит для построения планов, чем для конкретных решений.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» советы астролога, составившего лунный календарь на неделю.

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