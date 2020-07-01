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Деньги

С 1 июля в Украине пенсию могут назначить автоматически: что для этого нужно

16:47 1 июля 2020
Пенсионерка

В Пенсионном фонде детально объяснили, что нужно сделать для того, чтобы пенсия назначалась автоматически — такой сервис в Украине заработал с 1 июля 2020 года.

«Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда. Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся данных», — сообщают в Пенсионном фонде.

Для этого следует заранее позаботиться о получении квалифицированной электронной подписи и авторизироваться на портале фонда. Также необходимо заполнить анкету, добавив отсканированные копии документов.

«По результатам обработки анкеты — заявления пользователь получит информацию о автоматическом назначении пенсии, дате такого назначения и размер пенсии посредством смс-сообщения, через средства портала и мобильное приложение», — говорится в сообщении.

Эксклюзивный материал о том, как повлияет повышение с 1 июля прожиточного минимума на размер социальных выплат, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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Пенсионерка

С 1 июля в Украине пенсию могут назначить автоматически: что для этого нужно

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