«Хочу попросить прощения у Нацкорпуса»: на сайте Шария появилось неожиданное заявление

Украина

Блогер и лидер партии своего имени Анатолий Шарий извинился перед Национальным Корпусом. Такое сообщение появилось сегодня на партийном сайте Шарий.нет.

«Хочу попросить прощения, в первую очередь, у Национального Корпуса. Я был не прав. Прошу прекратить преследование моих сторонников, так как во всем, что произошло, виноват я, а не они. Также хочу извиниться перед членами „Партии Шария“, здоровье и жизнь которых оказались в опасности из-за моих действий», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что партийный сайт Шария подвергся хакерской атаке и был взломан. Пока неизвестно, кто именно совершил атаку.

Национальный Корпус, который в последние дни получал больше всего критики от Шария за якобы нападения на его партийцев, разместил на своих ресурсах сообщение о том, что это «результат работы неизвестных патриотов с высоким уровнем IT-навыков».

«Это еще раз доказывает, что „неуловимого“ Шария можно доставать не только через перевоспитание его зомбоватников на улицах, но и вполне несложно „догонять“ в Интернете. На его территории — там, где до этого момента он считал себя недосягаемым и чувствовал себя в полной безопасности», — говорится на сайте Национального Корпуса.

Напомним, жесткий конфликт блогера и политика Шария и его партии с националистами начался после акции «Партии Шария» в Киеве 17 июня. В результате столкновений, после которых были избиты ветеран русско-украинской войны и несколько сторонников Шария.

Шарий обвинил Национальный Корпус в преследовании его активистов. Национальный Корпус, в свою очередь, называет Шария и его сторонников «пророссийскими деятелями».

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