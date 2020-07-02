Мир

Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня, от России ждут ее выполнения на Донбассе

Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии COVID-19, которая была поддержана многими странами мира, в том числе и Украиной.

Об этом сообщил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в социальной сети Facebook.

«Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращения огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня, наконец, одобрил долгожданную резолюцию», — сообщил Николенко.

В частности, по его словам, в резолюции говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий и звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.

Чуть позже Николенко добавил к посту комментарий главы МИДа Дмитрия Кулебы: «Россия должна следовать духу и букве этого решения и немедленно прекратить огонь на Донбассе».

Напомним, что в своем воззвании генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой — пандемией COVID-19. Он подчеркнул, что коронавирус SARS-CoV-2 — это общий враг человечества, который поражает всех. Причем особый удар он наносит по наиболее уязвимым группам населения и странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами, именно там пандемия коронавируса «стремительно превращается в кризис в области прав человека».

«Пора заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни», — отметил генсек ООН.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что одной из стран, где регулярно нарушаются права человека, генсек ООН считает Россию. Так, в подготовленном им докладе задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права. В частности, отмечается, что Россия продолжает применение на оккупированных территориях своего уголовного законодательства. Такие действия являются очередным нарушением оккупантом международного гуманитарного права. Кроме того, российские власти продолжают блокировать доступ Управлению верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров для мониторинга.

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